Удалось сдержать фланги: пограничник 'Скиф' рассказал, как обеспечивали эвакуационный коридор из Авдеевки. Видео

Отделение ударно-пилотных авиационных систем прикрывало уход войск из Авдеевки. Кроме того, бойцы получили задачу обеспечить эвакуационный коридор, нанося огневое поражение наступающим силам противника.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ. Видео с командиром подразделения на псевдо "Скиф". Соответствующее видео опубликовано в соцсетях пограничников.

"Получили задачу обеспечить эвакуационный коридор, нанося поражение наступающим силам противника", – рассказывает офицер.

По его словам, благодаря оперативному взаимодействию с подразделениями разведки, Сил спецопераций и 3 штурмовой бригады удалось сдержать фланги и спасти жизнь военных, удалось удержать фланги и отвести заранее подготовленные рубежи украинских военных, среди которых были собратья из комендатуры быстрого реагирования Волынского пограничного загона.

Как сообщал OBOZ.UA, боец 110-й ОМБр старший солдат Виктор Биляк тоже рассказал детали выхода украинских Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области. По его словам, дорога была очень опасной, и все понимали, что если кого ранит, то их никто не спасет. Россияне полностью доминировали на земле и воздухе.

В 110-й ОМБР подтвердили, что оккупанты в Авдеевке убили нескольких тяжелораненых украинских бойцов на опорном пункте "Зенит". Сначала россияне согласились эвакуировать наших воинов и оказать им помощь, а затем обменять, однако не сдержали слова и расстреляли их.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!