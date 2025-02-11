Удар был комбинированным: в Воздушных силах назвали основную цель российской атаки 11 февраля в Украине

В ночь на вторник, 11 февраля, Россия нанесла массированный удар по Украине. Главной целью стали газодобывающие объекты в Полтавской области.

Видео дня

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. По его словам, российские войска систематически избивают по топливно-энергетическому комплексу Украины.

Он напомнил, что ранее противник атаковал аналогичные объекты во Львовской и Ивано-Франковской областях.

На этот раз удар был комбинирован : противник применил крылатые, авиационные и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Тактика таких атак усложняет работу украинской ПВО, ведь разные типы ракет и дронов имеют разную скорость и траекторию.

Игнат отметил, что, несмотря на усилия Воздушных сил, полностью отбить атаку не удалось. Некоторые ракеты были сбиты, часть подавили средства радиоэлектронной борьбы, но есть и попадание. Последствия атаки и масштабы разрушений уточняются.

Следует отметить, что защитники неба в ночь на 11 февраля сбили 57 российских дронов, еще более шести десятков таких целей были утрачены без последствий. В то же время агрессор ударил около 19 ракет разных типов по Полтавщине, из-за комбинированной атаки также пострадали Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.

В результате ракетного удара по газовой инфраструктуре в Полтавской области без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!