Удары по энергетике Украины – месть за атаки на российские НПЗ? Военный эксперт Гулима назвал три цели противника

Есть по крайней мере три причины того, что российская оккупационная армия сосредоточилась на ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Прежде всего это попытка затормозить развитие украинского оборонного комплекса, критически зависимого от электроэнергии.

Страна-агрессор пытается применять новые способы истощения украинской противовоздушной обороны, в частности путем выведения ракетоносителей в Черное море одновременно с атаками на материковую Украину, однако высокий процент сбивания воздушных целей является доказательством того, что Силы обороны действуют эффективно и креативно. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал подполковник запаса, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт Владимир Гулима.

– По сообщению издания Business Insider, в настоящее время численность российской оккупационной армии на 15% больше, чем по состоянию на начало широкомасштабного вторжения в Украину. Речь идет о том, что по этому показателю армия РФ приближается к самой большой на континенте. Каково ваше мнение на этот счет? В то же время Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации. Считаете ли вы, что это решение позволит довести численность украинской армии до необходимой?

– Что касается информации о численности оккупационной армии, то мы наблюдаем масштабную информационную кампанию, в рамках которой РФ пытается нас запугать своей мощью, в том числе количеством личного состава. Однако речь не идет о качестве этого войска.

Враг пугает нас ракетами, пугает количеством живой силы, но мы понимаем, что у него есть серьезные проблемы и с техникой, и с офицерским составом, в частности с младшими офицерами. Поэтому я не думаю, что стоит настолько серьезно воспринимать все подобные сообщения, тем более иностранных СМИ, которые, к сожалению, сплошь и рядом приходятся на российскую пропаганду и несут эти нарративы в наше медиапространство.

Что касается закона, то сейчас трудно давать ему оценки, поскольку закон только что принят, нужно время, чтобы понять, как он будет работать на практике. Кстати, предыдущий закон при условии тщательного исполнения мог обеспечить все нужды, которые имели наши вооруженные силы. Если новый закон будет работать лучше, мы наверняка ощутим эти изменения.

– По крайней мере, об одной серьезной проблеме Сил обороны мы знаем наверняка из многочисленных сообщений военных, непосредственно находящихся на поле боя, – это нехватка личного состава.

– Именно так. Нужно прежде всего доукомплектовать уже сформированные военные части, которые понесли определенные потери. Мы также понимаем, что нужно дать отдохнуть тем, кто третий год подряд находится "на нуле", ведь это очень изнурительно, и физически, и морально. Надо делать ротацию. Как известно, норма о демобилизации после 36 месяцев не попала в окончательную версию закона, однако этим вопросам будет посвящен отдельный законопроект. По-моему, это не слишком рационально и не добавляет оптимизма относительно того, что мы решим эту проблему в ближайшее время.

– Сегодня российские оккупанты сосредоточились на ударах по энергетическим объектам Украины. 11 апреля полностью разрушена Трипольская ТЭС, также видим новые массированные удары по энергетике Харькова и области. Почему именно энергетика? В чем состоит цель врага на текущем этапе войны?

– Стратегическая цель врага – выведение энергосистемы Украины из строя. Имея свои проблемы с военно-промышленным комплексом, россияне пытаются препятствовать развитию военно-промышленного комплекса Украины, ведь энергоснабжение – один из главных факторов такого развития. Когда мы говорим, что нам нужно увеличивать производство собственного оружия, экипировки и другой военной продукции, это предполагает создание новых предприятий, модернизацию существующих или увеличение объемов производства. И все это требует больше энергоресурсов, в частности электроэнергии. Наверняка именно на это и направлены действия врага.

Кроме того, в значительном количестве электроэнергии нуждается и наша железная дорога для обеспечения предприятий ВПК сырьем, комплектующими и тому подобное, и нехватка электроэнергии может внести разлад в эту логистику.

И, наконец, это может быть ответом на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

– Значит, месть?

– Не столько месть, но и мы, и они просчитывают слабые места экономики, определяют наиболее слабые звенья и пытаются нанести наибольший вред именно им. Мы определили одни цели, они – другие, и продолжается такая борьба на истощение, на уменьшение экономических возможностей друг друга.

– Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что именно в тот день, когда враг нанес удары, о которых мы говорили, он вывел в акваторию Черного моря подводный носитель ракет "Калибр". Таким образом враг пытался ослабить нашу ПВО, отвлечь часть сил и средств именно на то направление. Возможно ли, что при худшем сценарии, когда ракет для ПВО у нас просто не останется, Украина станет беззащитной перед лицом вражеских атак?

– У нас нет полной информации о реальном состоянии нашей ПВО. Но что касается действий России, то мы видим, что каждый раз россияне применяют какие-то новые средства, методы организации этих атак. В частности, они комплексно используют и БПЛА, и баллистические ракеты, и крылатые. Возможно, где-то применяют и ложные пуски для определения размещения наших средств ПВО. При этом наши ПВО каждый раз вынуждены реагировать, ведь неизвестно, речь идет о настоящем ударе или имитации.

Но и Силы обороны тоже меняют тактику. Процент уничтожения воздушных целей достаточно высок, благодаря чему у нас нет столь масштабных разрушений и последствий вражеских атак, которые могли быть, если бы наши военные не так креативно реагировали на тактику врага.

– Президент Зеленский в недавнем интервью изданию Bild сказал, что Украина намерена вернуть контроль над всеми оккупированными территориями. Однако в ответ на вопрос об освобождении Крыма и Донбасса глава государства отметил, что не все территории будут деоккупированы именно военным путем. Как вы думаете, какой невоенный путь деоккупации мог иметь в виду президент?

– Это высокая политика, и не всегда в этой сфере все происходит так, как об этом пишут СМИ, как оценивают эксперты и тому подобное. Но мы видим усилия нашего высшего политического руководства по продвижению Формулы мира, проходят переговоры о гарантиях безопасности для Украины. Думаю, значительная часть этих переговоров остается нераскрытой. И именно это позволяет президенту так говорить. Если у президента есть такая уверенность, это придает веру и нам в то, что такой вариант также возможен.