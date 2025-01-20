'Угроза остается': в ГПСУ рассказали о ситуации с вражескими ДРГ

Попыток нарушить государственную границу Украины российскими диверсионными группами стало меньше, однако такая угроза остается для всех пограничных направлений. Целью, которую преследует враг, является попытка не только выведать украинские позиции, но и заминировать территорию.

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Однако пограничники и другие подразделения Сил обороны всегда дают бой россиянам, ступающим на украинскую землю. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Хотя активности вражеских ДРГ и попыток их захода на нашу территорию гораздо меньше, чем это было раньше, все же для всех пограничных направлений угроза остается, и мы фиксируем попытки таких заходов", – отметил представитель ГПСУ.

По его словам, украинские пограничники применяют разные средства для отслеживания и выявления перемещения врага, а также для недопущения его проникновения на нашу территорию.

В частности, защитники используют беспилотные летательные аппараты, чтобы своевременно выявлять такие попытки и обезвреживать российские ДРГ.

"Кроме того, чтобы установить, где находятся наши воины, где и как построена наша линия обороны, диверсанты довольно часто пытаются заминировать местность для того, чтобы в дальнейшем наши защитники потерпели поражение от этих средств", – добавил Демченко.

Согласно данным Генштаба ВСУ, обычно враг сохраняет военное присутствие, проводя диверсионно-разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы на границе с Черниговской и Сумской областями. Также российские ДРГ активизируются на границе с Харьковщиной.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Евгений Романов ранее рассказал, что российские ДРГ постоянно пытаются попасть на агрегатный завод в Волчанске Харьковской области, где продолжаются бои. Оккупанты используют снаряды плохого качества, переданные Северной Кореей, которые иногда не срабатывают, а иногда убивают самих россиян на месте запуска.

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