Российские ДРГ постоянно пытаются попасть на территорию Сумщины и Черниговщины: что известно

Российские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток и постоянно пытаются попасть на территорию Сумской и Черниговской областей. Бывают случаи, когда враг даже стреляет по мирным жителям.

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Об этом сообщил спикер ОТГ "Сиверск" Вадим Мысник в эфире канала "Мы Украина". Поэтому опасность на границе постоянно сохраняется.

"Все время угроза применения враждебных ДРГ на пограничных сторонах сохраняется, мы знаем и о наличии спецназовцев противника. Они при случае проводят разведку, чтобы проверить нашу оборону или терроризируют местное население ", – рассказал Мысник.

По его словам, были случаи, когда россияне уничтожали объекты инфраструктуры, транспорт, а также стреляли в гражданских людей. Такая вероятность постоянно есть.

Спикер добавил, что для предотвращения пересечения ДРГ украинской границы привлекаются все силы и технические средства военных, чтобы своевременно обнаруживать и уничтожать врага.

Напомним, в начале января интенсивность обстрелов Сумской области со стороны россиян выросла в четыре раза. Страна-оккупант постоянно применяет новые средства, атакуя регион. В то же время, наши бойцы продолжают мастерски выполнять свои обязанности, уменьшая последствия обстрелов и обеспечивая безопасность гражданского населения в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, по состоянию на 17 января, Вооруженные силы Украины во время боестолкновений на фронте ликвидировали 1670 российских захватчиков. В боях и в тылу войск РФ уничтожили 218 единиц их вооружения и военной техники. А с начала полномасштабного вторжения защитники обезвредили уже около 815820 военных армии страны-агрессора.

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