Угроза усилилась: РФ увеличила группировку ракетоносителей в Черном море

По состоянию на вечер 23 января страна-агрессор Россия увеличила количество судов-ракетоносителей в Черном море до трех. Их общий залп составляет около 16 ракет типа "Калибр".

Видео дня

Украинцы предупреждают о высокой угрозе ударов. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"В Черном море количество вражеских ракетоносителей пока увеличено до 3. На боевое дежурство выведена еще одна подлодка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, малый ракетный корабль и две подводные лодки имеют совместное снаряжение до 16 "Калибров".

В Силах обороны уточнили, что подобные маневры врага направлены на усиление ракетной угрозы.

"Будьте внимательны и осторожны! При предупреждении о воздушной тревоге оперативно переходите в укрытие", – отметили в пресс-службе.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 23 января 10 российских самолетов Ту-95МС атаковали Украину ракетами, также враг запускал по нашей стране баллистику. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Павлограде Днепропетровской области. Удары также были направлены на объекты критической инфраструктуры Шостки Сумской области.

– В Харькове было повреждено более 100 многоэтажек, обесточено около 11 тысяч абонентов. Взрывной волной выбито более 3 тысяч окон. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!