'Украина должна победить в этой войне': глава Бундесрата Германии прибыла с визитом в Киев. Фото

В понедельник 24 июня глава Бундесрата Германии Мануэла Швезиг прибыла с визитом в Киев. Она впервые посетила Украину в качестве главы Федерального совета.

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В течение дня Швезиг планирует провести ряд переговоров с руководство страны. Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Представитель Социал-демократической партии Германии прибыла в Киев на поезде. В течение дня Швезиг планирует провести политические переговоры.

Глава Бундесрата заявила, что ее визит в Киев является знаком солидарности с Украиной. Также Швезиг подчеркнула, что Украина должна победить в войне против РФ.

Кроме того, политик добавила, что страна-террорист Россия не должна избежать наказания.

"Это знак солидарности всех 16 федеральных земель с Украиной. Украина должна выиграть эту войну, и России вообще нельзя позволить избежать наказания за эту агрессию", – заявила глава Бундесрата.

Швезиг заявила, что ее поездка также была направлена ​​на то, чтобы противостоять голосам, которые все чаще направлены против поддержки Украины, особенно в Восточной Германии. Она заявила, что ее работа состоит в том, чтобы защищать курс федерального правительства от подобных настроений.

По дороге в Киев Швезиг заявила, что Украине необходима гуманитарная, финансовая и военная поддержка. Также она призвала к дальнейшим поставкам оружия, чтобы страна могла лучше защищаться от российских нападений. В частности, Швезиг отметила, что Украина должна быть в состоянии защитить прежде всего себя, например, с помощью систем Patriot.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что визит Мануэлы Швезиг демонстрирует солидарность правительства Германии и всех федеральных земель с Украиной. Глава правительства подчеркнул, что между Германией и Украиной заключено уже 210 коммунальных и 7 межрегиональных партнерств. Шмыгаль отметил, что такое сотрудничество способствует восстановлению и развитию украинских громад и городов.

"Особенно важна помощь в сфере энергетики. Ценим готовность немецкого бизнеса предоставлять необходимое оборудование. Обсудили децентрализацию украинской энергосистемы и инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Не менее важная тема – защита инфраструктуры и людей. Поблагодарил за предоставление систем Patriot и ракет к ним", – заявил глава украинского правительства.

Мануэла Швезиг возглавила Бундесрат 1 ноября 2023 года сроком на 12 месяцев. Глава Бундесрата – четвертая по значимости государственная должность Германии после федерального президента, главы Бундестага и федерального канцлера.

На фоне агрессии РФ против Украины Швезиг подвергалась жесткой критике за преданность строительству газопровода "Северный поток – 2", которым планировалось поставлять российский газ в Германию. После начала полномасштабного вторжения она дистанцировалась от роли в этом проекте и назвала его ошибкой. Швезиг заявляла, что 2022 год стал поворотным, в том числе лично для нее.

Напомним, в начале июня Германия объявила новый пакет помощи Украине. В него вошли, в частности, средства ПВО и боеприпасы 155 мм калибра. Кроме того, пакет включает в себя боевые машины пехоты Marder и танки Leopard 1A1, боеприпасы к ним и многое другое.

Ранее стало известно, что Германия передает Украине четверть своих систем Patriot: о трех единицах, одна из них прибудет в нашу страну в ближайшее время.