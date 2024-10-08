Украина должна скупать оружие 'везде в мире, где есть снаряды или техника', – Зеленский

Украина должна не только получать оружие от партнеров, но и закупать его "повсюду в мире, где есть снаряды или техника, которые могут укрепить нашу оборону". Кроме того, страна будет развивать собственное производство.

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Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в обращении к гражданам вечером во вторник, 8 октября. Соответствующая видеозапись обнародована на YouTube-канале Офиса президента.

8 сентября Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Было несколько вопросов, но самое главное – это оружие", – сказал он.

Доклад главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского касался потребностей нашего войска. Также президент заслушал чиновников (он не раскрыл, кото именно) "о тех возможностях, которые уже реализованы и которые могут быть обеспечены в течение этого года".

"Это касается и текущих наших потребностей, и планируемых поставок на следующий год. Приоритет – максимальное развитие внутреннего сектора, внутреннего производства, а значит, всех частных инициатив, всех сил украинского предпринимательства, которое уже работает и может еще больше работать ради обороны", – подчеркнул лидер государства.

Главком также рассказал о ситуации на фронте; начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов – "о процессах, происходящих в системе врага, и наше на них влияние"; глава МО Рустем Умеров – о деталях сотрудничества с партнерами.

Более подробно о том, что сообщил президент в вечерней сводке 8 октября, читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее министр стратегической промышленности Герман Сметанин объявил, что Украина приступила к изготовлению взрывчатки собственными силами. В этот процесс привлечен частный бизнес.

– Недавно Великобритания предоставила Украине почти 4,5 млрд долларов (3,5 млрд фунтов стерлингов) на закупку современного военного оборудования у британских производителей. Наше МО уже заключило контракты с несколькими компаниями Соединенного Королевства.

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