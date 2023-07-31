Украина готовится к возможным обстрелам энергосистемы: Верещук назвала шаги

Правительство Украины уже начало готовится к тому, что страна-агрессор Россия может снова начать обстреливать объекты энергетической инфраструктуры нашего государства. В западных регионах развернута инфраструктура, которая сможет принять переселенцев в случае необходимости.

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Об этом рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона в воскресенье, 30 июля. По ее словах, власть страны имеет перечень шагов, которые будут сделаны в случае угрозы.

Правительство настроено сделать все возможное, чтобы отопительный сезон прошел без сбоев.

При этом, большой миграции из Украины этой зимой не предвидится, но на западе есть развернутая инфраструктура для переселенцев.

"Мы говорим о более чем 20 тысячах мест, когда говорим о всем западе Украины — это и Закарпатье, и Ивано-Франковская, и Львовская, и Тернопольская области. Но сегодня задавали вопрос также об укрытиях: количестве и качестве таких укрытий. Обсуждали в контексте государственно-строительных норм изменения в документы, которые требуются так, чтобы отнести тот или иной объект к укрытиям гражданской защиты. А также подготовке к оффлайн занятий в школе", – сказала Верещук.

Министр добавила, что реальность может быть разной, поэтому президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу подготовить укрытия по всей стране.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее сказал, что российская террористическая армия начала подготовку к очередным обстрелам объектов критической инфраструктуры в Украине. Сейчас враг активно занимается разведкой, чтобы установить наиболее уязвимые объекты энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что правительство уже активно подготавливается к зиме. На сегодня отопительные системы готовы к новому сезону на 60%.

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