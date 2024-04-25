Украина и Португалия начали переговоры по соглашению о безопасности: с какими странами уже заключены договоры

Украина и Португалия 24 апреля начали работу над проектом соглашения о безопасности, это будет уже десятый такой документ для Киева. Также согласован график дальнейших переговоров между странами.

О работе над соглашением сообщили в Офисе президента Украины. Там отметили, что согласно указу главы государства украинскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель ОП Андрей Ермак.

Нынешний раунд провел заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Отдельное внимание было уделено ожиданиям от инаугурационного Саммита мира в Швейцарии.

Также обсудили важность роли Португалии в реализации Украинской формулы мира и привлечении к этому процессу стран Глобального Юга.

В Офисе президента напомнили, что Украина заключила уже девять двусторонних соглашений безопасности с такими странами как Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия.

Документ о гарантиях безопасности подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, заявили в ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Москвы есть конкретный план для срыва Глобального саммита мира, который должен состояться в июне в Швейцарии. По словам главы государства, РФ пытается уменьшить участие стран в саммите и затянуть его проведение.

Зеленский также выступил против участия РФ в саммите мира в Швейцарии. По его словам, Москва всегда разрушает справедливые мирные инициативы.

В то же время Украина заинтересована в том, чтобы к саммиту присоединилась Бразилия и, в частности, ее лидер Лула да Силва, заявил украинский лидер.

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