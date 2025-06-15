Украина и РФ провели наступательные операции на Курщине: данные ISW

По состоянию на 14 июня на территории Курской области продолжались боевые действия, но ни одна из сторон не добилась подтвержденных успехов. Украина и Россия предприняли попытки наступательных операций на разных участках фронта.

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Силы обороны Украины атаковали на восточных окраинах населенного пункта Теткино, а российские войска наступали на Гуево к югу от Суджи. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 14 июня, что ВСУ продвинулись к восточным окраинам Теткино. В свою очередь российские пропагандисты сообщали, что оккупанты вынудили украинские войска отступить через границу в Александрию Сумской области.

Также российские войска провели наступательные операции в Курской области, в том числе к юго-западу от Глушково в районе Теткино и к югу от Суджи в районе Гуево. Украинские войска пытались атаковать к юго-востоку от Теткино со стороны Рыжевки и Искрысковщины Сумской области, а также в районе Нового Пути со стороны Макеевки Сумской области. По предварительным данным, украинские силы имеют огневой контроль над трассой 38К-040 Теткино-Глушково.

За прошедшие сутки российские войска атаковали севернее города Сумы в районе Новониколаевки и Малой Корчаковки и северо-восточнее города Сумы в районе Яблоновки, Садков и Юнаковки. При этом украинские войска контратаковали в районе Андреевки и Алексеевки, а также в направлениях Константиновки и Кондратовки (оба к северу от города Сумы).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские захватчики сосредоточили 53 тысячи военных на Сумском направлении, там продолжаются ожесточенные бои. Однако Вооруженным Силам Украины удалось восстановить контроль над Андреевкой на Сумщине.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники частично продвинулись в направлении Варачино - Новониколаевка, пытаясь контратаковать и "бить под ребро" вражескую группировку, усложняя ей логистику и продвижение.

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