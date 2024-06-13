'Украина имеет право на самооборону': генсек НАТО высказался об ударах по РФ с F-16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет законное право использовать западное оружие для ударов по территории России. Он подчеркнул, что самозащита не должна рассматриваться как эскалация войны.

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Такое заявление он сделал перед заседанием министров обороны в Брюсселе. Столтенберг отметил, что союзники оказывают поддержку в обучении украинских пилотов на самолетах F-16, хотя не указал конкретные сроки завершения этих учений.

Генсек Альянса также приветствовал решение партнеров разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России.

Он также призвал союзников облегчить ограничения по этому вопросу и подчеркнул, что самозащита, в том числе в виде ударов по враждебным целям, является закрепленным правом в международном праве и не является эскалацией конфликта.

"Украина имеет право на самозащиту, и право на самозащиту включает также нанесение ударов по законным военным целям на территории российского агрессора", – сказал генсек НАТО.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Силы обороны Украины уже реализовали на поле боя разрешение бить западным оружием по территории России. он утверждает, что благодаря этому им удалось остановить наступательную операцию оккупантов в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дав Украине разрешение бить по территории России своим оружием, в Белом доме уточнили, что речь идет не только об областях, соседствующих с Харьковщиной, а о всей протяженности государственной границы, откуда могут атаковать оккупанты.

– После решения США и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием диктатор РФ Владимир Путин взорвался потоком новых угроз. Он заявил, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной палкой.

– Украинский боевой самолет атаковал первую цель в России. Во время удара, состоявшегося 9 июня в Белгородской области, вероятно, был поражен российский командный узел.