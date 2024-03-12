'Украина имеет право на защиту': в Госдепе США ответили Папе Римскому на слова о 'белом флаге'

Государственный департамент Соединенных Штатов отреагировал на последние заявления Папы Римского Франциска о войне РФ против Украины. Спикер ведомства Мэтью Миллер подчеркнул, что США поддерживают право Украины на защиту.

Такое заявление он сделал в ходе брифинга в понедельник. Миллер также добавил, что Вашингтон поддерживает украинскую формулу мира.

"Очевидно мы поддерживаем право Украины на защиту", – ответил представитель внешнеполитического ведомства США по просьбе журналистов прокомментировать заявление понтифика.

Миллер также подтвердил позицию Соединенных Штатов по поддержке Формулы мира, предложенной президентом Украины, а также усилий Киева, направленных на мирное прекращение войны.

"Однако для этого нужно, чтобы президент страны-агрессора Владимир Путин прекратил атаки и попытки захватить украинские территории, а также претендовать на них и согласился на переговоры. Но он пока не изъявляет желания этого делать", – отметил представитель Госдепа.

Как писал OBOZ.UA, в выходные Папа Римский Франциск заявил швейцарской телекомпании RSI, намекая на Украину, что силу проявляет тот, "кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на совет понтифика украинцам "поднять белое знамя".

"Полномасштабную войну против Украины развязала Российская Федерация, она способна ее закончить за день, а у Киева такой возможности нет. Капитуляция – это не мир", – заявил он.

Ранее на совет Папы Римского Франциска отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил в ответ на советы Папы, что российский империализм должен быть остановлен. Путин не может победить в Украине, поскольку это угрожает безопасности всей Европы.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также не разделяет точку зрения Папы Римского Франциска.

"Как вы понимаете, канцлер не согласен с мнением Папы в этом вопросе. Правдой является то, что Украина защищается против агрессора и имеет для этого широкую международную поддержку", – заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

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