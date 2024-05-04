Украина может получить от США КАБы JDAM-ER, которыми можно бить по вражеским РЕБам

Соединенные Штаты планируют передать Украине управляемые авиабомбы JDAM-ER, оснащенные сенсорами для поиска средств радиоэлектронной борьбы Home-on GPS. Такая система вооружения позволит украинским военнослужащим наносить удары по вражеским комплексам РЭБ.

Накануне Министерство обороны США заключило контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA) на сумму 23,5 млн долларов с целью приобретения сенсоров Home-on GPS. Об этом сообщает издание The Warzone.

Оснащение авиабомб JDAM-ER сенсорами для поиска средств радиоэлектронной борьбы превратит одно из видов оружия, на которое больше всего влияют РЭБ, в оружие, используемое для прямого уничтожения РЭБ.

Примечательно, что украинские войска используют авиабомбы JDAM-ER на поле боя как минимум с лета 2023 года. Для нанесения удара таким видом оружия применяются истребители МиГ-29 и Су-27. В то же время по заявлению компании Scientific Applications and Research Associates, сенсоры для поиска средств радиоэлектронной борьбы Home-on GPS могут позволить управляемой бомбе или ракете поразить комплексы РЭБ автоматически или по наводке оператора.

Также стоит отметить, что сенсор Home-on GPS компактен, а себестоимость производства составляет 1/10 от стоимости систем предыдущего поколения. Эта система использует полупроводниковые компоненты и общий интерфейс для боеприпасов, что обеспечивает быструю и недорогую интеграцию.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины впервые продемонстрировали высокоточные бомбы JDAM-ER под крыльями украинских истребителей. Фактически официально было подтверждено использование этих авиабомб, интегрированных на советский истребитель МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Украина проявляет все больший интерес к получению американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper. Интерес к этим беспилотникам в последнее время возрос, поскольку Украина планирует проведение операций летом и ищет новые способы помочь в идентификации российских целей глубоко в тылу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!