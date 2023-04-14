Украина не делилась наиболее секретными данными с США, утечка документов не повлияет на контрнаступление ВСУ – АР

Вероятная утечка секретных документов Пентагона существенно не изменит ход войны России против Украины. Более того: несмотря на убеждение ряда военных экспертов и аналитиков, этот слив не нанесет непоправимый вред планам Украины по проведению контрнаступления.

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А все потому, что о самых чувствительных деталях плана предстоящего контрнаступления украинское военно-политическое руководство коллегам в Вашингтоне не сообщало. Об этом пишет американское информагентство Associated Press.

Масштабная вероятная утечка разведдокументов Пентагона с обнародованием секретной информации об обеспечении и вероятных планах ВСУ не нанесет существенного вреда украинским планам контрнаступления. Ведь наиболее важные детали планов известны только ограниченному кругу людей в Киеве. В то же время с ключевым партнером, США, украинская сторона важнейшими подробностями своих планов не делилась.

"Украинские и американские официальные лица заявили на этой неделе, что только украинцам известны некоторые боевые планы и другая оперативная информация, а не американцам, их важнейшему союзнику. Это означает, что утечки секретных военных документов, в том числе некоторых оценок сильных и слабых сторон Украины на поле боя против России, возможно, пока недостаточно, чтобы изменить ход войны", – пишет информагентство, не исключая, что самые серьезные сливы могут быть еще впереди.

Именно из соображений секретности о подробностях плана будущего контрнаступления военно-политическое руководство государства особо не рассказывало даже ключевым союзникам.

"Если планируются боевые действия, то о планировании спецоперации знает только очень узкий круг лиц. Риск утечки (ключевых моментов плана. – Ред.) минимален", – заявляла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 12 апреля.

Об этом же заявлял и глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, планы Украины в отношении будущих наступлений с целью отражения российских войск остаются незыблемыми.

"У них есть отличный план... но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", – сказал глава минобороны США.

Информагентство в то же время отмечает, что в подобных разведсводках действительно вряд ли упоминались бы важные подробности плана контрнаступления, информацией о которых частично могут владеть лишь высшие должностные лица Пентагона.

Тем временем украинский коллега Остина Алексей Резников назвал обнародованные документы компиляцией правды и лжи, в которой данные, соответствующие действительности, уже утратили актуальность.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о вреде от утечки для украинского контрнаступления и скептических оценках американскими чиновниками потенциальной успешности наступательных действий ВСУ, заявил, что последствия и результаты действий украинских воинов довольно скоро "увидят и ощутят" все.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ. Всего было слито более 100 секретных документов Пентагона, содержащих информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке. Министерство юстиции США и Пентагон начали расследование по факту появления документов в сети.

Впоследствии был установлен виновник утечек. В США арестовали подозреваемого в утечке секретной информации Пентагона 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС Джека Тейшейру. Причиной публикации секретных документов якобы стало его желание покрасоваться осведомленностью перед членами созданной им группы Thug Shaker Central, которые объединились на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Как выяснилось позже, Тейшейра отвечал за работу коммуникационной сети, именно благодаря этому он имел доступ к секретным материалам.