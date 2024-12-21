Украина не отправляет квалифицированных специалистов ПВО на передовую: в Генштабе опровергли упреки западных СМИ

Генеральный штаб ВСУ официально опроверг информацию, опубликованную в британском издании The Guardian. В статье говорилось о якобы принудительном переводе военнослужащих подразделений противовоздушной обороны на боевые позиции стрелков на передовой.

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В своем заявлении командование Вооруженных Сил пояснило, что речь идет о плановом переназначении части военнослужащих Воздушных Сил в соответствии с их военно-учетными специальностями. При этом отмечается, что профессиональные специалисты по противовоздушной обороне продолжают выполнять свои обязанности по защите воздушного пространства Украины.

"В британском издании "Гардиан" вышла публикация с утверждением, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины приказал Командованию Воздушных Сил ВСУ отправлять на фронт в качестве стрелков неподготовленных к этому военнослужащих подразделений противовоздушной обороны.

По этому поводу нужно отметить следующее. Утверждение о "переводе ПВО в пехоту" недостоверно и некорректно", – подчеркнули в Генштабе.

Отмечается, что переназначение коснулось только военнослужащих из рот охраны некоторых тыловых мобильных огневых групп и персонала, не задействованного в обслуживании высокотехнологичного вооружения.

При этом Генштаб подчеркнул, что эффективность работы противовоздушной обороны осталась на высоком уровне – количество сбитых российских дронов не уменьшилось. Системы ПВО продолжают эффективно обнаруживать и уничтожать враждебные объекты, различая настоящие ударные дроны от ложных целей.

Решение о переводе части военнослужащих тыловых подразделений в боевые части было принято учитывая сложную ситуацию на линии фронта и необходимость удержания оборонных позиций.

"Ситуация на линии боевого столкновения сложна, и сейчас главное – удержать фронт. На выполнение этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений".

При этом количество сбитых российских "шахедов" никак не уменьшилось", – добавили в Генштабе.

Напомним, что издание The Guardian сообщало о том, что военно-политическое руководство Украины вынуждено принимать непростые решения по мобилизации, чтобы обеспечить надлежащий уровень обороноспособности страны. Отмечалось, что, несмотря на дефицит личного состава, власти не намерены снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. И что даже такое понижение не станет эффективным решением проблемы нехватки личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее советник комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назарий Волянский предположил, что в 2025 году в Украине якобы могут снизить мобилизационный возраст. Однако нардепы Федор Вениславский и Дмитрий Наталуха опровергли это.

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