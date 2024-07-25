'Украина не прогнется ни под чьи ультиматумы': Кулеба рассказал о встрече с китайским коллегой Ван И. Видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров в Китае подчеркнул, что наше государство никогда не согласится на ультиматумы по вопросу завершения войны. В то же время в Пекине соглашаются, что в вопросе российско-украинской войны нужно достичь устойчивого мира, а не его иллюзии.

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Об итогах встречи с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу Кулеба рассказал в видео, опубликованном в Facebook. По словам Кулебы, Китай подтвердил свое уважение принципа суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ван И согласился, что нужна не иллюзия мира, а "справедливый и устойчивый мир".

"Не нужно стремиться к временным решениям. Я подробно проинформировал о Формуле мира, о Саммите мира, о наших дальнейших шагах", – сказал украинский министр.

Он подчеркнул, что сказал главе китайского внешнеполитического ведомства о том, что Украина никогда не прогнется ни на какие ультиматумы по завершению войны.

"Украина не прогнулась ни под каким ультиматумом Путина, под страшным военным ударом Путина. И Украина никогда ни на один сантиметр не прогнется, если кто-либо в мире попытается говорить с нами на языке ультиматумов. Это просто невозможно. Не такой президент Зеленский, не такое государство Украина и не такой украинский народ", – сказал он.

Кулеба добавил, что акцентировал внимание на двух принципах, которые должны нерушимо соблюдаться. Первый – никаких договоренностей об Украине без Украины, второй – полное уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля Кулеба провел переговоры с китайским коллегой Ван И. Дипломат заявил, что агрессия России мешает не только развитию нашего государства, но и добрососедских отношений, в том числе торговли между Китаем и Европой.

В Китае после переговоров министров иностранных дел заявили, что Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню. Киев будет придерживаться принципа "одного Китая".

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