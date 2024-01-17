'Украина нуждается в амбициозной перспективе': Зеленский вернулся из Давоса и провел заседание Ставки. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский по возвращении с форума в Давосе провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

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Об этом рассказал глава государства по итогам 17 января. По его словам, власти должны "сохранять инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее".

Заседание Ставки президент назвал одним из главных событий за сегодняшний день. "Оперативный уровень – ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие. Разные направления. Восток. Юг. Также север – противодействие диверсионным группам, укрепление границы", – доложил Зеленский.

На стратегическом уровне обсуждались действия Украины в этом году "и не только оборонные". "Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И эта фундаментальная задача – сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее", – отметил президент.

Глава государства также провел итоговое совещание после своего визита в Швейцарию и участия в Давосском форуме. "Сегодня чиновники продолжили работу на форуме. В частности, чтобы привлечь в Украину – в оборонный сектор – больше бизнесовых, технологических возможностей", – добавил Зеленский.

Президент провел отдельные совещания с министром обороны и с правоохранителями, на последнем был председатель Службы безопасности Украины. Говорили о противодействии коллаборантам и об уничтожении логистики врага. Зеленский поблагодарил СБУ за результаты.

Отдельно президент разбирался со скандалом, связанным со слежкой за журналистами. СБУ начала расследование и "выяснит все обстоятельства; любое давление на журналистов недопустимо", отметил украинский лидер.

Особо Зеленский отметил и поблагодарил спасателей из ГСЧС, местных властей, волонтеров, "каждого украинского врача и всех медицинских работников". Каждому, кто помогает Херсону, Запорожью, Донбасу, Харькову и области.

Продяк прозвучал на фоне последнего удара РФ по Купянскому району. "Два ребенка пострадали, в том числе мальчик, 10 лет ему. Очень тяжелое ранение. Один человек погиб от удара. Мои соболезнования. Это был вполне сознательный российский удар управляемой авиабомбой прямо по одному из сел Купянского района", – сказал президент.

"Важно также всегда не забывать благодарить тех наших людей, чья работа – это спасать после ударов российских террористов" – подчеркнул Зеленский и назвал отдельные фамилии врачей и спасателей Харькова, Одессы, Донетчины и Сумщины.

И, как всегда, украинский лидер поблагодарил "каждого и каждого, кто заботится об Украине, кто уничтожает оккупантов и работает ради того, чтобы Россия ответила за все содеянное".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в швейцарском Давосе провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. Политики скоординировали позиции накануне саммита НАТО.

Также президент рассказал, что ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.

Государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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