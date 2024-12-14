"Украина нуждается в поддержке!" Зеленский перечислил, какая техника и какие шаги могли бы сохранить больше жизней

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью российские войска нанесли новый террористический удар с помощью ударных дронов. Оккупанты выпустили по нашей территории более 130 БПЛА.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Защитникам неба удалось остановить большинство угроз, но, к сожалению, не все.

"Каждый день мы видим работу наших защитников неба. Этой ночью очередной российский террор ударными дронами – более 130. Около 60 удалось уничтожить, более 70 локационно потеряны".

Спасибо всем нашим защитникам неба: зенитным ракетным войскам, авиации, подразделениям РЭБ, мобильным огневым группам – каждому и каждой в разных видах и родах сил. Важно, что нам удается оградить наших людей, нашу инфраструктуру от большинства угроз. Но, к сожалению, не от всех", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что для защиты украинцев от таких атак Украине необходима дополнительная поддержка в виде ПВО, а также ужесточение санкций против России.

"Украина нуждается в поддержке. Больше "петриотов" и других систем противовоздушной обороны, ракет к ним, усиление санкций против России – все это позволит защитить больше наших людей. И у мира есть ресурсы, чтобы помочь нам в этом", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Россия намеренно ждала похолодания, чтобы нанести новый масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Так, атака оккупантов 13 декабря стала одной из самых больших: враг использовал 94 ракеты разных типов – крылатые и баллистические, а также почти 200 ударных дронов.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 декабря посетит Брюссель (Бельгия) для встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС. Главной темой станет поддержка Украины в войне с Россией.

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