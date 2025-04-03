Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16, – генерал Каволи

Североатлантический альянс продолжает оказывать помощь Вооруженным силам Украины. В четверг, 3 апреля, стало известно о том, что Киев получит от партнеров дополнительные истребители F-16.

Видео дня

Самолеты уже готовят к передаче. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи во время слушаний в комитете Сената США.

Он напомнил, что в Украине уже есть F-16, переданные партнерами. И для управления такими истребителями было подготовлено несколько пилотов.

"К развертыванию готовятся еще больше истребителей. И будет еще больше пилотов, проходящих подготовку на F-16", – подчеркнул генерал.

Каволи добавил, что Украина активно использует F-16. По его словам, они летают "ежедневно". В частности, самолеты помогли отразить большое количество ракетных атак страны-агрессора. Также истребители уже совершили множество наступательных атак. Среди них, например, бомбардировка врага на востоке, там, где самая сложная ситуация.

"Из США не было отправлено ни одного F-16. В основном они были из североевропейских стран – Нидерландов и Дании", – резюмировал ситуацию генерал.

Месяц назад в Нидерландах заявили, что продолжат поставлять Украине современные истребители F-16, обучать украинских пилотов и техников, а также передавать резервные части в самолеты и боеприпасы. В минобороны страны отказались назвать точное количество F-16 для украинцев, поскольку за ними охотятся россияне.

В Дании в конце февраля рассказали, что передали ВСУ 12 самолетов F-16 из 19 обещанных. Еще семь обещают поставить до конца 2025 года.

Напомним, что роль американских истребителей F-16 на войне в Украине очень значительна. Потому что, по статистике, почти каждая ракета этого самолета попадает в цель.

Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины обратились к гражданам с важным упоминанием о том, что кадры пролетов нашей боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут существенно облегчить работу противнику. Украинцев призывали не помогать оккупантам охотиться на наших пилотов.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта российские пропагандистские СМИ заявили о якобы сбитии украинского F-16 в Сумской области. Россияне снова соврали, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Фейк росСМИ опровергли и в ВС ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!