Украина получит первую партию французских колесных танков до конца февраля: украинские экипажи уже завершили обучение

Франция отправила Украине первую партию легких танков AMX-10RC. Речь идет про 14 единиц этой военной техники, передачу которой было согласовано в начале января 2023 года президент Украины Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном.

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Об этом в четверг, 16 февраля, сообщило издание Forces Operations с ссылкой на источники среди французских военных. В течении последних недель украинские экипажи уже прошли программу обращения с легкими танками.

Обучение было организовано в Кавалерийской школе Кадр-Нуар в Сомюре (Франция). Техника вместе с экипажем прибудет в Украину до конца февраля.

Как отметило издание, новая помощь Киеву от Парижа состоялась на фоне встречи министров обороны стран-членов НАТО, известной как "Рамштайн". На ней глава французского ведомства Себастьян Лекорню подтвердил "полную, оперативную и специализированную поддержку Киева со стороны Парижа, сосредоточенную на обороне наземных целей".

Лекорню тогда не сказал, сколько легких танков AMX-10RC украинские Вооруженные силы получат от Франции. В то же время, по данным источников издания Army Recognition, украинские военные должны получить 30 единиц этой техники.

AMX-10RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колесный танк. Он был создан специально для вооруженных сил Франции и предназначался на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой.

Это 16,6-тонная колесная машина с 105-мм пушкой F2. Этого калибра недостаточно для борьбы с танками противника в лобной проекции, но хватит для уничтожения любых российских БМП или БТР.

Детальнее о том, что известно про эту технику – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщил OBOZREVATEL, танки Lepard 2 и боевые машины пехоты Marder прибудут в Украину уже в марте 2023 года. Техника будет поставлена с соответствующими комплектами запасных частей и боеприпасов, считает немецкий генерал Эберхард Цорн.

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