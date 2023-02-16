Немецкие Leopard и Marder будут на поле боя в Украине уже в марте, – немецкий генерал

Немецкие танки Lepard 2 и боевые машины пехоты Marder прибудут в Украину уже в марте 2023 года. Техника будет поставлена с соответствующими комплектами запасных частей и боеприпасов.

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Об этом в Twitter сообщил немецкий генерал Эберхард Цорн. Он подчеркнул, что когда Германия поставляет некоторые системы вооружения, то делает это последовательно и надежно.

Напомним: 13 февраля в Украине начали обучение украинских экипажей танков Leopard 2. Тренировки должны закончиться до начала второго квартала 2023 года (то есть в марте или, с меньшей вероятностью, в конце февраля). Федеральное правительство пообещало Украине 14 танков Leopard 2A6. Эту военную технику передадут и другие союзники Киева.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ожидает, что до конца марта 2023 года 80 боевых танков Leopard 2 будут готовы для того, чтобы передать их украинской армии. В то же время политик признал, что вложиться в эти сроки может быть сложно. Берлин, как он заверил, пытается ускорить этот процесс с партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее министр обороны Германии Борис Писториус также заявил, что первый батальон танков Leopard 2 немецкого производства от западных партнеров может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года;

– также Писториус временно отложил рассмотрение вопроса поставки немецких истребителей в Украину. Аргументировал тем, что в настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной – для этого нужны боеприпасы.

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