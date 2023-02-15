Не в повестке дня: в Германии ответили, когда могут рассмотреть вопрос об истребителях для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус временно отложил поставку немецких истребителей в Украину. Аргументировал тем, что в настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной – для этого нужны боеприпасы.

Видео дня

По словам немецкого чиновника, вопрос поставки истребителей сейчас не в повестке дня, пишет Tagesschau. Первоочередным заданием является функционирующая система ПВО с достаточным боезапасом.

"Если небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение ближайших трех-четырех месяцев, то можно будет говорить обо всех дальнейших шагах – применение именно бронетанковых частей только тогда действительно имеет смысл", – отметил Писториус.

Напомним: ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что Берлин пока не рассматривает возможность предоставления истребителей ВСУ. Однако это звучало еще до новой, девятой встречи стран – партнеров Киева в формате "Рамштайн". Бывший украинский посол в ФРГ, а сейчас замминистра иностранных дел Андрей Мельник призвал решить вопрос с военными самолетами быстро, потому что время не будет играть на стороне Украины.

14 февраля в штаб-квартире НАТО прошло отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Западные союзники обсудили предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией.

По результатам заседания, восемь стран вызвались предоставить Украине танки Leopard немецкого производства. Соответствующие решения приняли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки уже полученным от Польши Т-72.

Также США, Германия и Нидерланды отправят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Франция и Италия – системы ПВО SAMP/T.

Между тем, вопросы, связанные с передачей западных истребителей Украине, пока не в приоритете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– правительство Германии заявило о продолжении военной помощи Украине и ее поддержке. Это было сказано на пресс-конференции Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Олафа Шольца;

– ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли две самоходные зенитные установки Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!