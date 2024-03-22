'Украина принимает сложные решения из- за нас': в Пентагоне высказались об идее предоставления военной помощи в кредит

Министерство обороны Соединенных Штатов считает, что идея законодателей предоставить Украине вместо помощи кредит неуместна. Не следует обременять программой кредитования страну, которая находится в разгаре войны

Об этом сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что без соответствующего решения Конгресса у министерства связаны руки, поэтому законодатели должны как можно скорее принять законопроект о финансировании помощи странам-партнерам США.

"Сейчас Украине приходится принимать стратегические решения об уходе с определенных территорий, чтобы укрепить свои оборонные линии. Это действительно тяжелые, непростые решения, которые они должны принимать из-за того, что мы не можем предоставить им необходимые возможности и системы – потому что у нас нет такого разрешения от Конгресса", – сказала Сингх.

Представитель Пентагона подчеркнула, что лучший выход из ситуации: "чтобы Конгресс принял дополнительное финансирование, чтобы мы могли в дальнейшем предоставлять пакеты вооружений".

Как сообщал OBOZ.UA, идею кредитования вместо помощи ранее предложили сенаторы-республиканцы. Сенатор Линдси Грэм, недавно встречавшийся с президентом Украины Владимиром Зеленским, намекал на возможность помощи в кредит, возможно, даже без процентов.

В Белом доме на это сказали, что Палате представителей США необходимо утвердить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а не обсуждать идею помощи в кредит. Это "единственный верный вариант".

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