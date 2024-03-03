Украина срочно нуждается в дополнительной помощи: Санду прокомментировала российский обстрел Одессы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская атака на Одессу – свидетельство острой потребности Украины в помощи. По ее словам, каждый день имеет значение.

Так глава республики прокомментировала удар дронами по Одессе 2 марта. Санду отметила, что речь идет о жизнях людей.

"Очередная атака российского беспилотника в Одессе унесла жизни, служа строгим напоминанием о том, что Украине срочно нужна дополнительная помощь. Каждый день имеет значение, и задержка помощи ставит на карту еще больше невинных жизней", – заявила Санду.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 2 марта российские военные преступники атаковали Одессу ударными беспилотниками. Один вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом на территории спального района города, разрушив часть подъезда с 18 квартирами.

Пока известно, что погибли по меньшей мере восемь человек. Полностью уничтожен один подъезд. Воскресенье, 3 марта, объявлено в городе днем траура.

Спасатели до сих пор продолжают искать людей под завалами. На место трагедии принесли цветы, свечи и игрушки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 2 марта заявил, что затягивание с поставкой оружия и ПВО для защиты украинцев приводит к таким трагедиям, какое 2 марта произошло в Одессе.

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