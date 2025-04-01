Украина стала первой страной в мире, которая уничтожила ракетный крейсер во время войны, – Неижпапа

Украина стала первой страной в мире, потопившей ракетный крейсер во время войны. Речь идет о флагмане Черноморского флота РФ – крейсере "Москва".

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Подробности рассказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью "Радио Свобода". По его словам, российский корабль выполнял задачи по изоляции района боевых действий, а также координировал действия других кораблей, находившихся в акватории от острова Змеиный до мыса Тарханкут.

"Как они считали, для недопуска кораблей НАТО в район боевых действий, я так понимаю. Или, чтобы мы не смогли вывести какие-то свои корабли, катера из этого района", – отметил командующий ВМС Украины.

Неижпапа считает, что удачная украинская операция стала важным сигналом для флота РФ. Украинское командование пришло к выводу, что в случае успешного выполнения этой задачи враг осознает невозможность приближения на такое расстояние до наших берегов, "и мы сможем отогнать его от Одессы".

Напомним, США были шокированы потоплением крейсера "Москва", возмущение американских чиновников вызвало то, что Украина не предупредила партнеров о запланированной операции, Вашингтон не собирался разрешать Украине наносить удары по "символам российского могущества".

Как сообщал OBOZ.UA, удары по флагману Черноморского флота РФ украинские защитники нанесли 13 апреля 2022 года. Для поражения корабля, пошедшего ко дну, были применены ракеты "Нептун".

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