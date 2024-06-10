Российский диктатор Владимир Путин любит размахивать "красными линиями", устрашая мир, что пересечение их якобы повлечет за собой страшные последствия. Одной из таких красных линий являлось использование американского оружия для ударов по территории РФ. Нарушив ее при поддержке США , Украина получила значительное тактическое преимущество в обороне приграничных территорий.

Удары по территории России и уничтожение новейшего истребителя СУ-57 стало еще одним унижением для Путина после срыва его наступления на Харьков. Об этом пишет The Telegraph.

Британское издание отмечает, что после того, как Украина недавно нанесла удары предоставленными США HIMARS по территории РФ, не последовало никакой "казни" со стороны агрессора кроме заявлений Дмитрия Медведева, в которых он угрожал в ответ вооружить противников США в "неназванных регионах".

"Территория, которую США разрешили обстреливать, ограничена, но это значительно сократило наземную защиту России на 16 процентов. Теперь Украина может наносить удары по военным объектам в зоне действия, предоставленных США HIMARS в Белгородской, Курской и Брянской областях России", – пишет издание .

Еще одним унижением для России стал удар украинских беспилотников по аэродрому Ахтубинской Астраханской области, в результате которого был уничтожен истребитель пятого поколения СУ-57 – наиболее высокотехнологичная из новых разработок России, проведенных в рамках громкой модернизации ее вооруженных сил после окончания холодной войны.

Утрата одного из таких истребителей является явным ударом по боеспособности России, но также является четким сигналом для РФ: ее тылы больше не безопасны.

"Это очередное унижение для Путина после срыва наступления на Харьков. Позволив нарушить эту "красную линию" без какой-либо эскалации или возмездия, Путин продемонстрировал свою слабость", – отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ был уничтожен многоцелевой истребитель Су-57. Истребитель был атакован на аэродроме, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Издание Forbes назвало поражение российского истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России потрясающим ударом по российскому военно-воздушному могуществу. Это убедительно свидетельствует об ослаблении российской противовоздушной обороны и неспособности Кремля защитить свои ценные активы.

В Кремле "подгорает" из-за поражения истребителя Су-57. Россияне тщательно прятали и оберегали этот борт, потому это серьезный удар по способностям врага.

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