Украина усиливает оборонные рубежи и работает над увеличением сети мобильных групп ПВО, – Алексей Кулеба

Украина продолжает строительство фортификационных сооружений в прифронтовых и приграничных регионах. Также идет работа по наращиванию боевых возможностей.

В частности, увеличивается сеть мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

По его словам, к строительству фортификационных сооружений привлечены все области Украины. Кулеба отметил, что бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, а также обустраивают системы ограждений.

Замглавы ОП отметил, что Кировоградщина и Закарпатье помогают в Запорожской области, а Тернопольщина и Львовщина – в Сумской. Кроме того, бригады из Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областей строят защитные сооружения в Донецкой области.

Кулеба также напомнил, что ежедневно российские войска осуществляют сотни террористических атак с помощью дронов, крылатых ракет и баллистики. При этом около половины вражеских дронов сбивают мобильные огневые группы.

Поэтому вместе с областными военными администрациями продолжается работа по увеличению сети мобильных огневых групп ПВО и их укомплектованию для борьбы с БПЛА по всей Украине.

Напомним, на севере Украины продолжаются работы по укреплению оборонительной способности. Вблизи границы строят оборонительные рубежи и позиции, а также минируют местность. Военнослужащие активизируют приграничные работы в сотрудничестве с областными администрациями.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины смогут создать новые оборонительные линии недалеко от Авдеевки, из которой на днях вышли. Вероятно, это станет кульминацией российского наступления в том районе, в ходе которого оккупанты захватили город.

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