ВСУ могут создать новые оборонительные линии в районе Авдеевки и остановить наступление РФ: в ISW оценили ситуацию. Карта

Силы обороны Украины смогут создать новые оборонительные линии недалеко от Авдеевки, с которой на днях вышли. Вероятно, это станет кульминацией российского наступления в том районе, в ходе которого оккупанты захватили город.

Сами россияне тоже признают, что крупномасштабный крах авдеевского фронта для ВСУ маловероятен. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, как министерство обороны РФ 18 февраля похвасталось, что подразделения Центральной группировки российских войск "полностью захватили Авдеевку", продвинувшись в этом районе на 8,6 километра, и продолжают наступательные операции по захвату дополнительной территории в Донецкой области.

Несколько российских блогеров утверждали, якобы украинским силам не хватает хорошо подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки, поэтому войска РФ "смогут продвинуться дальше" в западную часть Донетчины за счет "панических" и "дезорганизованных" украинских сил, отступающих из Авдеевки.

При этом в ISW подчеркнули, что до сих пор не наблюдали "беспорядочного" вывода украинских войск, которое подтверждало бы эти утверждения пропагандистов.

На фоне "победоносны" заявлений МО один российский блогер тоже признал, что крупномасштабный крах авдеевского фронта маловероятен, поскольку ВСУ отходят на подготовленные оборонительные линии. Хотя это указывает на то, что российское понимание (или представление) украинских оборонительных возможностей на этом участке фронта отличается от источника к источнику.

"Доступные изображения, которые ISW на данный момент не будет представлять или описывать более подробно, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины, не подтверждают утверждения о том, что украинским силам не хватает подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки", – подчеркнули аналитики.

Они добавили, что украинское командование также недавно направило на Авдеевское направление свежие подразделения для контратаки наступающих российских войск и обеспечения коридора эвакуации украинских частей, которые отходили от города.

По мнению аналитиков, эти недавно сформированные подразделения смогут создать и удерживать оборонительные позиции от российских войск, ослабленных нападениями и на поселок Ласточкино к западу от оккупированного города.

"Российские войска, которые понесли большие потери в личном составе и технике при захвате Авдеевки, вероятно, достигнут кульминации, когда они столкнутся с относительно более свежими украинскими частями, имеющими подготовленные оборонительные позиции", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны завершили вывод украинских подразделений из Авдеевки, однако некоторые защитники, находившиеся в городе, все же попали в плен. В ВСУ это подтвердили и одновременно призвали воздержаться от спекуляций в отношении пленных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!