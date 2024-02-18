Все подразделения, оказавшиеся под угрозой окружения на Авдеевском направлении, выведены на новые позиции, – Лыховий

На Авдеевском направлении подразделения, над которыми нависла угроза оцепления, удалось вывести на новые позиции. Они продолжают выполнять боевые задачи.

Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона. Он также заверил, что новые позиции были подготовлены заранее и что там была проведена фортификация.

В последние дни на Авдеевском направлении ряд подразделений оказались под угрозой оцепления врагом. Однако, по заверению Лыхового, их удалось вывести.

"Возле Авдеевки все подразделения Силы обороны, которые находились под угрозой блокирования, выведены на новые более выгодные позиции. Продолжают выполнять боевые задачи, они препятствуют дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, осуществлена фортификация", – рассказал он.

В то же время Лыховий подтвердил, что часть украинских воинов во время выхода из Авдеевки попала в плен к россиянам, хотя и отказался говорить о количестве защитников, оказавшихся в руках врага.

"При выходе из Авдеевки в тех тяжелых обстоятельствах некоторая часть украинских военнослужащих попала в плен. Пока мы не можем говорить о количестве, потому что сейчас происходит верификация. Есть потери, но они в тех обстоятельствах были минимальны", – убеждает пресс-секретарь ОСУВ "Таврия".

По его словам, Украина уже обратилась ко всем возможным международным институтам и странам-посредникам с просьбой содействовать проведению обмена пленными и возвращению захваченных Россией воинов домой.

Напомним, накануне, 17 февраля, о том, что во время выхода Сил обороны из Авдеевки часть украинских воинов попала в плен к оккупантам, заявлял командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, речь идет о "нескольких бойцах", пытавшихся прорваться, чтобы выйти из города.

Тем временем в DeepState рассказали, что оккупанты расстреляли шестерых пленных украинских воинов на позиции в Авдеевке. Воины оказались в окружении на "Зените". Они были ранены, четверо защитников не могли ходить и не имели возможности прорываться из окружения к основным силам. В DeepState воспроизвели хронологию очередного военного преступления захватчиков.