ВСУ: вывод украинских войск из Авдеевки завершен, воздержитесь от спекуляций в отношении пленных

Украинские военные завершили вывод своих подразделений из Авдеевки на Донетчине. Но некоторое количество находившихся там защитников Сил обороны все же попало в плен к россиянам.

Информацию об этом в эфире телемарафона подтвердил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, это произошло еще в субботу, 17 февраля.

Также Лиховой подтвердил, что некоторое количество украинских военных, воевавших в Авдеевке, попало в плен. Но количества он не назвал.

"Когда часть из находившихся там украинских военных выйдут в свои подразделения, это количество может уменьшиться", - отметил Лиховой.

По словам военного, выход проходил в очень сложных условиях.

"Не все вышедшие из Авдиевки успели присоединиться к своим собратьям. Поэтому необходима верификация тех, кто смог выйти. Возможно, кто-то не смог. Этот процесс занимает определенное время", – резюмировал Лиховой и попросил воздержаться от спекуляций на эту тему.

Спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления также прокомментировал колоссальные потери россиян при штурмах Авдеевки. В общей сложности они составили 47 тысяч военных. По словам военного, такое количество потерь – это свидетельство того, какие большие резервы и ресурсы враг бросал для того, чтобы удовлетворить больные амбиции Путина по захвату какого-то населенного пункта. Лиховой также добавил, что соотношение снарядов было десять к одному, а также продолжались непрерывные бомбардировки.

"Авдеевка свою миссию выполнила. Она связала огромную группировку войск, к которой подводились все новые и новые резервы", - подчеркнул спикер Таврического направления.

Напомним, решение о выводе украинских войск из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом, объявил в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Президент Зеленский назвал это правильным и профессиональным. Кроме того, он подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Ранее также стало известно, что при взятии Авдеевки армия оккупанта потеряла более 47 тыс. военных. Из них семнадцать тысяч – убитыми.

Незадолго до вывода подразделений ВСУ из Авдеевки им в помощь отправили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. За то время, что обороняли город, они тоже нанесли войскам РФ значительные потери: ликвидировали полторы тысячи захватчиков, уничтожили двадцать единиц российской военной техники и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников назвал, что будет дальше с армией РФ после захвата Авдеевки. Со своей стороны, офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было правильным.

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