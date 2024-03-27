'Украина усвоила уроки прошлого': Кулеба объяснил, почему Россию не пригласили на первый Глобальный саммит мира

Украина "усвоила уроки прошлого" и не позволит России снова разрушать мирные усилия других стран. РФ с начала агрессии против Украины в 2014 году постоянно препятствует любым мирным переговорам и инициативам.

Об этом сообщает МИД. Таким образом, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге ответил на вопрос о вероятности участия страны-агрессорки в саммите.

"Между 2014 и 2022 годами мы провели около 200 раундов переговоров в разных форматах, и Россия всегда мешала переговорам, препятствуя участникам достичь договоренностей по всему диапазону вопросов", – напомнил Кулеба.

По его словам, Украина не будет повторять ту же ошибку.

"Поэтому первый Глобальный саммит мира, провести который Украине согласилась помочь Швейцария, не предусматривает участие России, а только стран, которые поддерживают и разделяют цели и нормы Устава ООН и построенную на них Украинскую формулу мира", – подчеркнул украинский министр.

По его словам, понятно, что невозможно заключить мир без одной из воюющих сторон, какова Россия, однако на форуме в Швейцарии ее не будет.

"Мы хотим, чтобы страны, представляющие Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америки на этом первом саммите согласовали очень конкретный набор правил и подходов, которые станут отправной позицией будущего урегулирования с Россией", – отметил Кулеба.

Как писал OBOZ.ua, по словам Дмитрия Кулебы, Южная Корея может передать Украине средства противовоздушной обороны. Для этого достаточно пересмотреть решение правительства страны об отказе от поставки летального вооружения.

Пока известно, что правительство Южной Кореи решило выделить 2,3 миллиарда долларов США на послевоенное восстановление Украины. Первая часть суммы (300 миллионов) будет получена Киевом в 2024 году на гуманитарные нужды.

В The Washington Post ранее заявляли, что южнокорейское правительство планировало передать Силам обороны Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов через США.

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