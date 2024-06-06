Украина уже использует американское оружие для ударов по территории РФ – AP

Украина в последние дни уже начала использовать американское оружие для ударов по территории России. Хотя официально администрация президента Соединенных Штатов пока это подтвердить не может, такое подтверждение предоставили другие чиновники США.

В частности, такое подтверждение АР предоставил одно анонимное "должностное лицо, осведомленное по делам". Также это подтвердил законодатель-республиканец, член комитета Сената по вооруженным силам Майк Раундс.

Как отмечалось, президент США Джо Байден разрешил использовать американское оружие для ударов по территории России "в целях защиты Харькова". То есть речь идет о военных целях в Белгородской области, которые так или иначе задействованы в наступательных операциях аресоров и обстрелах города.

Раундс заявил, что согласен с решением Байдена разрешить использовать оружие США для ударов по России.

"У меня нет никаких проблем с использованием Украиной ATACMS и так далее, и вообще всей артиллерии, которую мы предоставляем, чтобы иметь возможность их уничтожить, прежде чем они нанесут еще больший ущерб Украине", – сказал законодатель.

В свою очередь представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отказался подтвердить или опровергнуть информацию о ударах Украины по территории РФ.

"Мы просто не в состоянии каждый день точно знать, во что именно украинцы поцелуют, когда стреляют. Это, конечно, информация на тактическом уровне", – отметил Кирби.

Согласно отчету Института изучения войны ISW, украинские защитники в первых числах июня нанесли удар по российской батарее противовоздушной обороны С-300/400 в Белгородской области. Хотя речь идет о системе ПВО, известно, что РФ неоднократно обстреливала Харьков ракетами из батарей С-300/400.

В ISW считают, что удар по батарее ПВО был нанесен с американского РСЗО HIMARS. Такая техника, напомним, используется и для запуска ракет ATACMS.

Как сообщал OBOZ.UA, уничтоженная система противовоздушной обороны РФ была расположена в поле к востоку от Киселева (к северу от Белгорода), примерно в 60 километрах от текущей линии фронта в Харьковской области и более 80 километров от самого Харькова

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