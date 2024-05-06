Украина уже начала производить снаряды: Камышин оценил, сможет ли Киев избавиться от зависимости от партнеров

Украина уже возобновила собственное производство артиллерийских снарядов. Однако, учитывая огромный объем потребностей сил обороны на фронте, в дальнейшем рассчитывает на поставки боеприпасов от стран-партнеров.

Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в Брюсселе перед началом форума оборонной промышленности ЕС-Украина.

"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы ни производили и как бы мы не увеличивали собственные способности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне", – отметил министр.

По словам Камышина, потребности Сил обороны в артиллерийских снарядах больше, чем оборонные способности "всех стран свободного мира вместе".

"Поэтому мы не говорим сейчас об обеспечении полной потребности наших сил обороны - она очень велика. Мы говорим о том, что мы стали весомым вкладом в такое обеспечение сил обороны", - добавил Камышин.

Он отметил, что в целом перед украинской "оборонкой" встают три главных вызова: финансирование, постоянные обстрелы и глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

"Все остальное перестало для нас быть сложностями", - заявил министр.

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Украина планирует запустить собственное производство 155 мм снарядов стандарта НАТО, которых Силам обороны "катастрофически не хватает" на фронте. Предварительно процесс может стартовать не ранее второй половины 2024 года.

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