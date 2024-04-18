Украина в апреле впервые выпустит десять САУ 'Богдана': как они помогают ВСУ и как принудили россиян к 'жесту доброй воли' на Змеином

В апреле 2024 года оборонно-промышленный комплекс Украины впервые выпустит 10 самоходных артиллерийских установок "Богдана", в мае и дальше – еще больше. Доля собственного производства в нашем государстве постоянно растет.

Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский. По его словам, государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, дающие прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции.

В июне 2022 года единственная на то время украинская САУ "Богдана" участвовала в освобождении от российских оккупантов острова Змеиный. Этот экземпляр был экспериментальным и не до конца опробованным, операция проходила не гладко, однако в конце концов команда военных поняла, как работать с установкой.

Остров, к которому ВСУ долго не могли подступиться, насыщенный российскими ПВО и РЛС, украинская "Богдана" достала в паре со своим французским братом – "САУ "Цезарь".

"Особенно легко стало, когда мы разбили РЛС и их ПВО. Оно так красиво и долго взрывалось! А потом мы поняли, что уже ничего не глушит сигнал дронов", – делился корректировщик "Богданы" в интервью украинским СМИ.

Он рассказал, что в день "жеста доброй воли", 30 июня, утром работала только "Богдана". Фактически каждый выстрел попадал в Змеиный, что делало пребывание там российского гарнизона просто бессмысленным. Благодаря мощной работе установки Россия потеряла контроль над островом. Через несколько недель в Стамбуле подписали "зерновое соглашение", где Россия фактически признала, что больше не может диктовать условия в украинской части Черного моря.

После успешной операции по освобождению Змеиного "Богданой" заинтересовалось высшее военное руководство Украины. В июле 2023 года ВСУ официально приняли на вооружение САУ "Богдана". В Минобороны тогда не сообщали ни количество машин, ни стоимость производства в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В феврале 2024 года в Генеральном штабе ВСУ показали кадры работы самоходной гаубицы 2С22 "Богдана". Калибр 155 мм и быстрострельность 5 выстрелов в минуту позволяют быстро и точно наносить удары по вражеским позициям, а автоматическая система зарядки упрощает процесс обслуживания гаубицы.

– Украинские военные придумали защиту от дронов для САУ "Богдана". Проект назвали "Харконнен".

– Бойцы ВСУ, которые воют на Таврическом направлении, показали, как применяют на передовой отечественную САУ 2С22 "Богдана". Она бьет на расстояние до 40 км и по дальности ведения огня уступает только САУ Archer.

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