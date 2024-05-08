Украина вернула с временно оккупированных территорий еще 11 детей: Прокудин рассказал подробности

Со временно оккупированной части Херсонской области удалось вывезти еще 11 детей. На подконтрольную Украине территории вернули двух сирот и девять несовершеннолетних, у которых есть родители.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "На подконтрольную Украине территорию вернулись две девочки-сироты 10-ти и 13-ти лет. А также девять детей, у которых есть родители или один из них. Это – 5 девочек и 4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет", – написал он.

Сейчас все эти дети находятся в безопасном месте. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

По словам Прокудина, возвращение детей стало возможным благодаря благотворительной организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, а также службе по делам детей Херсонской области и родителям детей.

"Благодарен всем, кто помогает украинским гражданам выехать на свободную землю", – отметил глава ОВА.

В общей сложности с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 78 детей из Херсонской области.

Ранее на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще девять детей, похищенных страной-террористкой Россией. Маленькие украинцы рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали.

Как сообщал OBOZ.UA, захватчики из РФ на временно оккупированных территориях продолжают склонять несовершеннолетних граждан Украины к поддержке идей "русского мира". К примеру, детей обещают отправить на отдых в Крым, если они напишут "оду" диктатору Путину.

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