Украина вернула тела 64 погибших защитников

Украина вернула тела 64 погибших в боях с оккупантами воинов. За них представители украинской стороны отдали России останки ликвидированных захватчиков.

Обмен произошел 6 октября. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела (останки) 64 погибших (умерших) защитников Украины... В свою очередь украинской стороной, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, российской стороне передано тела (останки) комбатантов, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины", – говорится в сообщении Координационного штаба.

В организации обмена телами, кроме Координационного штаба по вопросам обмена пленными, приняли участие представители Объединенного центра Службы безопасности Украины, Секретариата уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах при МВД, ЦУ ГВС Вооруженных сил Украины, ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины, а также представители других структур сектора безопасности и обороны.

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Проведению обмена способствовали представители Международного комитета Красного Креста.

Вооруженные силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел (останков) погибших (умерших) защитников Украины в определенные государственные специализированные учреждения для их передачи установленным порядком представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения процессуальных (следственных) действий и судебных экспертиз, необходимых для установления личностей погибших", – заверили в Координационном штабе.

Там также подчеркнули, что Украина делает все возможное, чтобы установить местонахождение пропавших без вести или пленных украинских воинов – и вернуть их домой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на освобожденных территориях украинские военные собирают тела оккупантов, чтобы обменять их на своих побратимов.

Обмены телами защитников и оккупантов происходят далеко не впервые. Так, в конце августа Украина вернула останки еще 84 украинских военных.

Также непрерывно идет пополнение обменного фонда для возвращения домой военнопленных украинцев. По данным ГУР, ежедневно в украинский плен попадают десятки захватчиков.