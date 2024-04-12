Украина вернула тела еще 99 павших защитников

Украина вернула тела еще 99 своих Героев, погибших в войне с Россией. 77 воинов погибли в Донецкой области, еще 20 защитников приняли свой последний бой на Запорожском направлении.

Два воина вернулись на щите с Харьковщины. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 99 павших Защитников. В частности, удалось репатриировать 77 тел Защитников, которые воевали на Донецком направлении, 20 павших воинов из Запорожского направления и двух Защитников из Харьковского направления", – говорится в сообщении.

Над возвращением тел павших Героев представители Координационного штаба работали совместно с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины .

Отдельно за то, что защитники возвращаются домой, где родные смогут их достойно похоронить, в Координационном штабе поблагодарили Международный комитет Красного Креста.

Останки павших воинов сейчас передают определенным государственным учреждениям. После того, как представители правоохранительных органов и судмедэксперты проведут идентификацию погибших, их передадут семьям для захоронения.

Напомним, 29 марта Украина смогла вернуть тела 121 погибшего военного.

Между тем глава ГУР Кирилл Буданов в конце марта рассказал, что после сбития в Белгородской области РФ самолета Ил-76, на борту которого якобы находились десятки военнопленных украинцев, никаких тел до сих пор никто не видел, Россия скрывает определенные обстоятельства случившегося.