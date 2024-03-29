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Украина вернула тела еще 121 погибшего военного

Анна Паскевич
War
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Украина вернула тела еще 121 погибшего военного

Украина вернула тела еще 121 павшего Героя. После идентификации павших воинов передадут родным для достойного захоронения.

Об этом 29 марта сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ). В частности, удалось репатриировать 12 тел защитников, воевавших на Луганском направлении, 107 павших воинов с Донецкого направления и двух с Запорожского.

Украина вернула тела еще 121 погибшего военного

Тела Героев удалось вернуть благодаря взаимодействию сотрудников КШПОВ с Объединенным центром СБУ, МВД, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ (ЦУ ГВС), Главного управления ГСЧС и другими представителями Сил обороны Украины.

Отдельную благодарность в Координационном штабе выразили содействие Международному комитету Красного Креста.

Украина вернула тела еще 121 погибшего военного

ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные госучреждения. Правоохранители и судмедэксперты установят личности погибших.

После идентификации тела Героев передадут семьям для достойного захоронения, сообщили в Штабе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 марта в Координационном штабе заявили, что Украина вернула тела 100 погибших Героев.

– 16 февраля стало известно о возвращении тел 58 защитников. Содействие в возвращении оказывает Международный Комитет Красного Креста.

– 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что в масштабной войне с РФ Украина потеряла 31 тыс. военных погибшими.

– В Офисе президента объяснили, что число потерь было названо с целью прекратить манипуляции, в том числе и в западных СМИ.

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