Украина запросит созыв заседания Совета Украина – НАТО по защите неба, – Зеленский

Наше государство сделает запрос на созыв заседания Совета Украина – НАТО. На нем должны обсудить защиту украинского неба от российских атак, в частности, поставки средств ПВО – соответствующих систем и ракет.

Об этом в своем вечернем обращении во вторник, 16 апреля, сказал президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что Украина ежедневно, без какого-либо перерыва работает для того, чтобы получить больше реальной помощи от партнеров.

"Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов ", – отметил гарант.

"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах – здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, – разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые "шахеды" и баллистика…О разных угрозах эскалации", – говорит Зеленский.

Однако каждую человеческую жизнь необходимо ценить и на одном уровне защищать от террора, подчеркнул он. Именно поэтому Украина и хочет созвать заседание Совета Украина-НАТО, на котором обсудят защиту украинцев от российского террора.

Напомним, что Совет Украина – НАТО – это общий орган, в рамках которого государства-члены Альянса и Украина заседают на основах равенства с целью продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и стремления Украины обрести членство в НАТО. Совет Украина – НАТО также служит механизмом кризисных консультаций между нашим государством и Альянсом.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде признал, что Запад не делает достаточно для помощи Украине в войне против российских оккупантов. Со своей стороны Осло хочет помочь Киеву и прилагает усилия, чтобы улучшить воздушную оборону и поддержать энергетическую систему.

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