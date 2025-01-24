'Украине нужно принимать срочные меры': Сунгуровский оценил ситуацию на фронте и указал на критическое преимущество врага

Россия определила своей целью пробить дыру в украинской обороне на Покровском направлении. Оккупанты пытались ее реализовать до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, ныне же "дедлайн" сместился на другую "сакральную" дату – 9 мая.

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Учитывая преимущество врага в живой силе, россияне могут им воспользоваться, поэтому Украина должна принять меры, чтобы уменьшить дисбаланс. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

Отвечая на вопрос о продвижении российских войск на Донбассе, эксперт отметил: у врага есть успехи на тактическом уровне, которые россиянам не удается превратить в стратегический прорыв.

"Любые успехи на тактическом уровне при условиях правильного управления войсками превращаются в оперативные и стратегические достижения. Сейчас у России не хватает ресурсов – ни мозгов, ни человеческих ресурсов для того, чтобы это сделать", – отметил Сунгуровский.

Также он назвал первоочередную задачу, которая стоит перед оккупантами.

"Они поставили перед собой задачу – пробить дыру на Покровском направлении. Они пытались приурочить это к выборам в США, следующая "сакральная" дата – 9 мая. И они будут пытаться достичь этой цели. Пока человеческий ресурс у них есть, и он действительно превышает наш ресурс. Поэтому Украине нужно принимать срочные меры для того, чтобы закрыть эту нехватку", – считает директор военных программ Центра Разумкова.

Единственным путем, которым можно снизить разрыв в количестве личного состава, по его словам, является усиление мобилизации.

"Нам критически не хватает человеческих ресурсов. Просто критически. Мы слышим это в докладах с фронта, и в критических заявлениях отдельных наших политиков. Это наша болезненная тема", – подчеркнул Сунгуровский.

Напомним, в свежем аналитическом материале специалисты Института изучения войны отметили, что российские войска продвинулись на Курщине, в районах Торецка и Покровска. Несмотря на то, что большинство заявлений российских военных блогеров о якобы захвате позиций и населенных пунктов неправдивы, определенные успехи враг имеет.

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