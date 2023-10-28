Украинская аэроразведка уничтожила группу окупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. Видео

Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили группу российских оккупантов. На момент удара военные РФ занимались инженерными работами.

Видео ударов 28 октября обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Окоп-закоп от пограничников: аэроразведка ГПСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

На опубликованных кадрах видно, как захватчики активно роют окоп в момент, когда их атаковал дрон военнослужащих Госпогранслужбы.

Видео дня

БПЛА сбросил взрывчатку прямо в фортификационное сооружение окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Генштаба ВСУ на утро 28 октября, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 740 оккупантов. Всего с начала вторжения РФ потеряла 298 420 человек.

– Согласно отчету аналитиков ISW, оккупанты пытаются контратаковать на Бахмутском направлении. ВСУ в свою очередь продолжили ограниченные наступательные операции; в Сухопутных войсках заявили об "активной обороне", а наступательные действия, по словам военных, проводятся для улучшения тактических позиций, когда есть возможность.

– В Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят потери противнику и закрепляются на достигнутых рубежах.

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