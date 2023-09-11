"Украинская армия готовит поле будущей битвы": Селезнев назвал факторы, которые повлияют на ход войны

Украинские военнослужащие методично уничтожают ресурсы оккупантов и инфраструктурные объекты, которые используются противником на юге, готовя поле будущей битвы. На ход продвижения могут повлиять множество факторов, из которых прогнозировать можно разве что погоду – примерно со средины октября сезон дождей затруднит передвижение техники.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL заявил военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя оценку контрнаступления Куртом Волкером, бывшим спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины. Селезнев отметил: американский дипломат позитивно высказался о действиях Сил обороны, потому что "очень хорошо понимает: без абсолютного господства в воздухе проводить наступательные операции смерти подобно".

"Тем не менее даже в таких условиях украинская армия смогла продвинуться вперед на разных участках фронта до 15 километров и, самое главное, уничтожить огромное количество вражеских сил, средств и ресурсов, в том числе вражеской артиллерии, бронетехники, средств ПВО, личного состава", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, защитники страны системно и методично бьют по вражеским инфраструктурным объектам. Дважды был поражен Керченский мост, дважды – мосты в районе Чонгара, работа продолжается и по железнодорожной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму. На юге Херсонской и Запорожской областей уничтожаются арсеналы с боеприпасами, места сосредоточения личного состава, бронетехники, оружия российских захватчиков.

"Мы не раз говорили, что таким образом украинская армия готовит поле будущей битвы – путем уничтожения вражеских ресурсов. Эта опция работает. При условии отсутствия господства в воздухе то, что делают наши летчики, что делают наши артиллеристы, – это на самом деле чудо, подвиг", – сказал Селезнев.

Он отметил: что касается перспектив наступления Сил обороны, то очень много переменных, чтобы делать какие-то прогнозы. Единственное четкое понимание, которое у нас есть, – по погодным условиям.

"В сентябре и, возможно, в первой декаде октября будет более-менее сухо, со середины октября начнутся осенние дожди, которые превратят наши поля и полевые дороги в сплошное болото. В таких условиях перемещать бронетехнику будет невозможно. Скорее всего, к этому моменту операция перейдет в фазу позиционной войны", – считает эксперт.

Он объяснил, что наши дроны-камикадзе, артиллерия будут продолжать работать, но перемещения тяжелой техники не будет.

"На какие позиции мы можем выйти к этому периоду? Я не знаю, какими ресурсами в настоящее время обладает украинская армия. Если мы еще имеем в запасе определенные резервы, которые можем отправить в бой на некоторых участках фронта, соответственно, мы будем иметь продвижение на поле боя. Если нет, то мы будем становиться в оборону и вести уже оборонительные бои, потому как очевидно, что враг сейчас накапливает ресурсы, чтобы самому перейти в наступление", – предположил Селезнев.

В частности, противник накапливает ресурсы на Купянско-Лиманском направлении. В ВСУ озвучивают мнение, что там оккупанты готовятся перейти в наступление в ближайшей перспективе. Также ВС РФ подтягивают дополнительные резервы в районе Бахмута.

"Мои источники из Крыма сообщают о том, что в Севастополе в среде военнослужащих идет разговор о том, что 26 сентября – это та дата, когда путинская армия может перейти в масштабное наступление. К этому периоду потягивается личный состав и резервы", – считает эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– 11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские воины освободили часть поселка Опытное под Авдеевкой Донецкой области. Также защитники имели успех в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

– По словам Маляр, в течение прошлой недели Силы обороны Украины деоккупировали 2 кв. км на Бахмутском направлении фронта, а также 1,5 км – на юге.

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