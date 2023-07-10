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Украинская артиллерия поразила тайник расположения оккупантов РФ. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
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Как ВСУ гоняли оккупантов

Защитники Украины показали, как наносили удары по скрытому месту расположения военных РФ во временно оккупированном населенном пункте. Лишь некоторых из более чем десятка захватчиков эвакуировала "буханка". Остальных накрыл снаряд 105 калибра.

Видео дня

Эффектное видео показали воины, которые выполнили операцию. Это 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Ролик был обнародован 9 июля в их YouTube-канале (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Тайник противника
Второй выстрел

"Вы тоже думали, что дважды в одно место снаряд не попадает? Но не тогда, когда стреляют артиллеристы 71-й егерской бригады ДШВ!" – написала пресс-служба.

Дым после двух попаданий в дом, где располагались российские военные

Наши военные не раскрыли, на каком участке фронта это произошло. "Оккупанты были убеждены– искать их тайник в разрушенных ими же домах никто не будет. Но наши боевые птицы их заметили и отдали координаты пушечной батареи. Оккупантам перед смертью пришлось побегать от дома к дому – но и там их догоняли меткие выстрелы", – сообщили в 71-й ОЕБр.

Оккупанты пытались убежать
Буханка экстренно эвакуировала российских преступников

На видео видно, что после "бавовны" на место обстрела подъехал российский автомобиль, забрав некоторых оккупантов. Остальные пытались своим ходом убежать подальше, но получилось не у всех.

Украинская артиллерия поразила тайник расположения оккупантов РФ. Видео

Как писал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины в течение 8 июля ликвидировали на фронте 600 единиц живой силы противника. В целом на 501-й день полномасштабной войны 234 040 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

– Сколько военной техники потерял враг, можно посмотреть в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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