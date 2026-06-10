'Украинская бронетехника' и производитель ракет Taurus договорились о стратегическом партнерстве

Компания "Украинская бронетехника" и компания MBDA, европейский лидер в сфере сложных систем вооружения, подписали Меморандум о стратегическом партнерстве.

Видео дня

Об этом говорится в пресс-релизе компании MBDA.

Подписание документа состоялось 10 июня на полях выставки ILA Berlin, которая проходит в Берлине. Меморандум подписали генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас и вице-президент по стратегии и будущему развитию MBDA, управляющий директор MBDA в Германии Томас Готтшильд.

Как сообщили в MBDA, начальными направлениями сотрудничества определено развитие оборонных возможностей в сфере Deep Strike и противодействия БпЛА.

"Обмен технологическим опытом, разработка совместных производственных программ и внедрение инновационных решений обеспечат оперативное преимущество в конфликтах высокой интенсивности и станут основой для тесного сотрудничества с целью создания совместного предприятия. В то же время эти направления являются лишь частью более широкой программы стратегического партнерства, о которой будет объявлено подробнее в надлежащее время", – говорится в пресс-релизе компании.

Как отметили в MBDA, "компания стремится поддерживать оборонную промышленность Украины, обеспечивая автономность украинских производственных мощностей, и внесет существенный вклад благодаря своему богатому опыту и экспертизе в сфере разработки, производства и сопровождения ракетных систем".

"Это партнерство является историческим шагом как для усиления обороноспособности Украины, так и для развития новой архитектуры европейской безопасности. Мы объединяем глубокую технологическую экспертизу MBDA с реальным опытом интеграции вооружения в условиях войны и производственной гибкостью "Украинской бронетехники". Совместная работа над системами Deep Strike и средствами противодействия БпЛА имеет целью, прежде всего, усилить защиту нашего государства в условиях войны высокой интенсивности. Главная наша задача – обеспечить технологическую автономность Украины и дать нашим защитникам оружие, которое обеспечит оперативное преимущество на поле боя", – прокомментировал подписание Меморандума генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Компания MBDA – ведущий разработчик и производитель ракетных систем и высокоточного вооружения. Продуктовый портфель MBDA включает более 45 ракетных систем, которые находятся на вооружении более 90 стран мира. Компания участвует в производстве ряда ключевых западных систем вооружений, в частности ракет Patriot, Meteor, Taurus, Storm Shadow/SCALP и Enforcer.

Как сообщал OBOZ.UA, "Украинская Бронетехника" в 2026 году планирует запустить несколько проектов с иностранными правительствами. А дальше – масштабировать их, что обеспечить непрерывные ритмичные поставки вооружения украинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!