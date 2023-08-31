'Украинская бронетехника' полностью возобновила производство минометов разных калибров: сотни единиц уже поставлены ВСУ. Фото

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" возобновило производство минометов разных калибров. В течение 2023 года предприятие поставило украинской армии уже более 600 единиц вооружения.

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Несмотря на то, что на востоке страны враг захватил часть производственных мощностей, компания нашли способ возобновить производственные масштабы. Об этом сообщили в пресс-службе конструкторско-производственного предприятия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на полномасштабную войну и потерю части производственных мощностей, ООО "Украинская бронетехника" возобновило производственные циклы, провело квалификационные испытания и запустило на новых площадках производство минометов.

По словам генерального директора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, сейчас предприятие производит минометы трех калибров – 60 мм, 82 мм и 120 мм. Более того, на сегодняшний день компания не только восстановила, но и значительно нарастила, по сравнению с довоенным периодом, объемы производства.

"Мы поставляем эти изделия разным силовым ведомствам, как за государственное финансирование, так и на средства волонтерских организаций", – рассказал руководитель компании.

Кроме того, чтобы упростить процесс обучения военных, предприятие разработало простые видеоинструкции по использованию минометов.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании BAE Systems Чарльзом Вудберном, которая занимается производством артиллерийских систем и легких танков. В ходе переговоров удалось договориться о локализации производства оружия в Украине.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует начать в Украине производство бронетранспортеров Fuchs. Процесс будет проходить на предприятии, которое будет построено концерном совместно с "Укроборонпромом".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с военным командованием государства. По его результатам глава государства сообщил, о достижениях Украины в производстве дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах.

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