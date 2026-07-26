Украинские дроны уничтожили укрытие штурмовой группы армии РФ: зрелищное видео

Украинские военные продемонстрировали эффективное применение наземных беспилотных платформ и FPV-дронов для уничтожения укрытий российской штурмовой группы. После обнаружения целей аэроразведкой по вражеским позициям наносится серия точных ударов.

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В результате это приводит к разрушению зданий. Об этом сообщили в 33-м отдельном штурмовом полку.

Сначала украинские операторы с помощью аэроразведки определили места, где скрывалась российская штурмовая группа.

Далее к выполнению задачи привлекли наземные роботизированные платформы, оснащенные вооружением, в частности пулеметами. Они выдвинулись на подготовленные огневые позиции и открыли огонь по укрытиям противника, поддерживая работу ударных FPV-дронов.

После серии прицельных ударов в зданиях произошли мощные взрывы. На кадрах видно, как разрушаются сооружения, которые использовались российскими военными в качестве укрытий.

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В результате операции объекты уничтожены. На месте бывших позиций остались лишь руины и густой дым.

Напоминаем, что удары, наносимые бойцами Сил обороны Украины по российской логистике, принесли неожиданный плюс для ситуации на фронте. Помимо затруднения снабжения оккупационных войск на передовой, эти удары также вынуждают врага отводить личный состав с позиций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины отразили масштабное механизированное наступление российских войск на Покровском направлении. В ходе боев 22 июля были уничтожены десятки единиц техники противника и значительное количество личного состава оккупационной армии.

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