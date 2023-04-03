Украинские егеря-десантники уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции. Видео

Украинские егеря-десантники уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений фронта. Бои шли на расстоянии трех метров от врага, но в конце концов защитникам удалось зачистить окопы россиян.

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Соответствующее видео показали воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. На кадрах один из бойцов рассказал, как происходили штурмовые действия и заметил, что иногда поведение бойцов казалось очень странным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Что у них там в голове... Человек летит на тебя, будто у него нет никаких препятствий. Бывали случаи, когда ты ведешь бой и думаешь: ты что, не попадаешь, что ли", – отметил военный.

"Кто маневреннее и умнее, тот и выжил в этой ситуации", – отметил он, уточнив, что общее количество легших в этом бою россиян составило 11 человек.

Напомним: в течение прошлой недели ВСУ ликвидировали еще восемь складов БК и семь баз захватчиков. Пункты военных РФ были ликвидированы в Херсонском, Запорожском, Донецком и Луганском направлениях.

Кроме того, по данным Минобороны, за неделю с 27 марта по 2 апреля были ликвидированы более 4 тысяч российских захватчиков, а также сотни единиц вражеской техники. Больше всего россияне потеряли артиллерийских систем – 56 единиц за неделю. Также украинские военнослужащие уничтожили 23 российских танка и 39 боевых бронированных машин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне в Силах обороны сообщили, что российские оккупационные войска отступили с нескольких позиций на Донецком направлении. Враг вынужден был покинуть захваченные территории благодаря усилиям украинских военнослужащих;

– тем временем Россия пытается спасти имидж 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, ставшей синонимом недавних неудач на войне в Украине. Однако на самом деле она была переведена в боеспособный статус не менее двух раз за последние шесть месяцев из-за того, что совершала тактически ошибочные лобовые атаки возле Угледара Донецкой области.

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