Украинские морпехи нанесли удар по российским оккупантам: подтверждена ликвидация 8 захватчиков

Российская оккупационная армия продолжает нести большие потери на войне в Украине. Украинские морпехи также делают вклад в демилитаризацию путинской армии.

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За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 8 оккупантов. Об этом в Telegram сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам. Подтверждено уничтожение 8 оккупантов, однако окончательные потери врага уточняются.

Напомним, Силы обороны Украины во время боев 7 января ликвидировали около 430 оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ.

Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область (РФ) на днях доставили трупы российских военнослужащих, которые были ликвидированы на войне против Украины. Оккупационная армия продолжает уменьшаться в численности, несмотря на утверждение "потерь нет".

Как писал OBOZREVATEL, Россия всяческими способами пытается скрыть масштабы своих потерь на "СВО". Украинский военный с позывным "Юрист", который с начала вторжения занимается поиском тел захватчиков на Харьковщине, рассказал: оккупанты срывают шевроны с погибших и обстреливают места, где хранятся тела их военных.

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