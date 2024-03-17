Украинские пограничники направили россиянам взрывные 'правильные бюллетени': видео

Украинские пограничники показали, как поздравили оккупантов с "выборами" президента РФ. Они отправили противнику свои "бюллетени" разных калибров.

"Взрывное" видео "поздравления" опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 17 марта. На кадрах защитники "отправляют" врагу снаряды с "нужными" подписями.

"Украинские пограничники также не стоят в стороне от псевдовыборов на болотах и присылают свои "бюллетени" прямо на головы оккупантам. Помогаем сделать правильный выбор. 82-мм, 105-мм или 120-мм "бюллетени"… Выбирайте сами", – говорится в публикации.

В частности, пограничники написали на снарядах слова поздравления, а также рассказали о своем "выборе".

"Если вы еще не определились с выбором, тогда 82-й мм бюллетень летит к вам. ...Поздравляем его с выборами. Наш голос – за 120-й", – говорят бойцы на видео.

Как сообщал OBOZ.UA, 15-17 марта в РФ проходят "выборы" президента. Голосование завершится в воскресенье вечером, а первые итоги должны объявить 18 марта.

Псевдовыборы враг устроил и на оккупированных территориях Украины. В Мариуполе на избирательные участки согнали строителей из России, а в Геническе обходят квартиры, принуждая идти на "голосование".

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